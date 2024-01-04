Более 220 оккупантов из РФ сдались в плен по состоянию на декабрь через горячую линию «Хочу жить». Еще более 1000 заявок захватчиков на данный момент находятся на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен Виталия Матвиенко изданию Financial Times.

Так, одним из пленных стал русский лейтенант Даниил Алферов. Сидя между двумя офицерами украинской военной разведки в октябре, 27-летний парень публично осудил российскую военную агрессию и отметил, что сдался добровольно.

Издание отмечает, что Даниил является выпускником московского военного училища. Он помог сдаться в плен еще 11 российским военным, воевавшим под его командованием в Херсонской области. Все они сдались, позвонив по горячей линии «Хочу жить».

Издание сообщило, что их капитуляция — известная как операция ГУР «Барыня» — предоставила Украине ценную разведывательную информацию с поля боя.