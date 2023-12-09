Сторонники ХАМАС сдаются в плен.

Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, за последние 48 часов израильские военные задержали более 200 человек.

«За последние 48 часов мы задержали более 200 подозреваемых, десятки из них переданы подразделению 504 Разведывательного корпуса и Службе общей безопасности для расследования в Израиле», — поделился Хагари.

По его словам, среди них есть командиры боевого подразделения ХАМАС, а также спецподразделения радикалов «Нухба».