Союз свободных потребителей собирает данные о текущем состоянии автозаправочных станций

Потребители регулярно жалуются на качество обслуживания АЗС и чтобы выяснить, насколько обосновано это недовольство, сотрудники ССП начали изучать внутреннюю нормативную базу, регулирующую деятельность станций, а также внутренние правила отдельных АЗС, действующих на территории страны.

Об этом сообщил # руководитель ССП Эюб Гусейнов. Со слов защитника потребительских прав, полученные по каждой сети АЗС материалы будут размещеныв на интернет-ресурсах ССП. Кроме этого, данные сведения правозащитная организация планирует публиковать в средствах массовой информации.

«Потребители, пользующиеся услугами АЗС, должны знать, что существует документ под названием «Правила технической эксплуатации АЗС и ГЗС». Этот документ утвержден и опубликован в форме инструкции на азербайджанском языке Министерством промышленности и энергетики Азербайджанской Республики, — сказал он. – Правила содержат нормативные требования к обслуживанию потребителей, включая все требования к организации АЗС. Документ содержит не менее важный раздел 13 «Выпуск нефтепродуктов»».

К примеру, потребители часто жалуются в правозащитную организацию на то, что топливо не отпускается в пластиковых или стеклянных тарах. Между тем в статье 13.2 упомянутого документа говорится, что отпуск нефтепродуктов в стеклянных или пластиковых тарах запрещен, продолжил собеседник. И вот чтобы сравнить реальную ситуацию с документом, регулирующим деятельность АЗС, сотрудники ССП для начала изучили документацию АЗС ЛУКОЙЛа.

В результате проделанной работы были сделаны определенные выводы. Так, по сравнению с предыдущими годами благодаря новым требованиям руководства уровень обслуживания клиентов на АЗС ЛУКОЙЛ и качество реализуемого топлива повысилось, заключили в ССП. «Что же касается более высокого качества нефтепродуктов, стоит отметить, что только на АЗС «ЛУКОЙЛ» продается топливо с присадкой «ЭКТО». Здесь также разработан и внедрен ряд внутренних процедурных документов для лучшего обслуживания потребителей», — сообщил Гусейнов.

Правозащитник отметил, что в ноябре минувшего года был разработан и применяется регламент по приему, учету, а также анализу поступающих на «горячую линию» жалоб и предложений. Этот шаг не только помог усилить контроль со стороны руководства, но в целом поспособствовал более высокому уровню взаимодействия с потребителями. Теперь на каждой колонке АЗС ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» установлены стикеры с горячей линией 0124974199, которая работает в режиме 24/7.

По свидетельству Гусейнова, на АЗС «ЛУКОЙЛ» установлены мерники, проверенные и опломбированные соответствующими государственными органами. В результате каждый покупатель может использовать мерник, чтобы проверить количество купленного топлива. На АЗС «ЛУКОЙЛ» так же появились уголки потребителей с развешенными здесь выдержками из Закона «О защите прав потребителей Азербайджанской Республики», а также «Книга жалоб и предложений», позволяющая указать пожелания потребителя относительно деятельности АЗС.

«При этом остается неясным статус таких АЗС как «Луксой», «Ликойл», «Линкойл», имитирующих бренд АЗС «ЛУКОЙЛ». При этом, большая часть поступивших к нам жалоб связана именно с ними. Упомянутые АЗС используют стиль, очень схожий со стилем «Лукойл «и тем самым вводят в заблуждение клиентов. Права мирового бренда «Лукойл» не защищаются, бездействие государственных органов по этому вопросу вызывает удивление. ССП продолжит расследование ситуации на автозаправочных станциях и будет информировать общественность», — резюмировал собеседник.