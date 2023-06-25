Режим талибов освободил женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей». С таким утверждением выступил верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада.

«Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права. <…> Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав», — говорится в распространенном в воскресенье тексте поздравления Ахундзады по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Он сообщил, что талибы предприняли «необходимые шаги для улучшения положения женщин, чтобы обеспечить им комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом».

Лидер талибов отметил, что проблемы женщин в Афганистане в том числе связаны с «негативными аспектами 20-летней оккупации».