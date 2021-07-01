Вчерашним решением Тарифного совета был пересмотрен тариф за газ. Следом последовало решение о новых тарифах за электроэнергию – последнее пока еще не касается населения, однако ясно, что ждать дифференцированных цен за электричество рядовым потребителям осталось недолго.

Тарифный совет Азербайджана на заседании в среду установил специальные тарифы на электроэнергию для информационных центров. Начиная со вчерашнего дня для получающих электроэнергию непосредственно с 35 и 110 кВ-ных ЛЭП информационных центров обработки, регистрации и передачи данных со стабильной суточной нагрузкой и среднемесячным потреблением энергии не менее 5 млн кВтч для производственных целей дневной тариф (с 08:00 до 22:00) на электроэнергию установлен в размере 7,3 гяпиков за 1 киловатт. Ночной тариф (с 22:00 до 08:00) на электроэнергию для указанных центров установлен в размере 3,5 гяпиков за 1 киловатт.

Также сообщается, что конкретно это решение коснулось ООО «STDC» — резидента Сумгайытского химико-промышленного парка с 2017 года. Для других крупных потребителей (в среднем не менее 5 млн кВ/час за месяц) тариф не изменился. Тарифный Совет никак не обосновывает свое решение.

ООО “STDC” учреждено в 2016 году. Компания не сообщает о своей деятельности, в том числе объемах потребления электроэнергии.

Немногим ранее ТС выступил с разъяснениями. В совете отметили, что эти тарифы применяются к дата-центрам, которые потребляют электричество посредством линий электропередачи напряжением 110 кВ, имеют в течение дня стабильную нагрузку и которые для производственных целей в течение дня потребляют не менее 5 миллионов кВт-часов.

«Этот тариф не относится к абонентам из категории население и абонентам, не являющимся населением, которые занимаются деятельностью, отличной от деятельности, указанном в решении. Никаких изменений в действующие тарифы по категории население не вносилось», — сообщил ТС.

В комментариях # председатель Ассоциации инженеров и специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов сообщил, что, хотя это решение Ценового совета не имеет отношения к населению, программа широкого перехода к многотарифной системе учета электроэнергии рассматривается уже давно (https://m.zerkalo.az/po-nocham-deshevle-tarify-na-elektroenergiyu-budut-raznitsya-ot-vremeni-sutok/).

Судя по всему, дата-центры лишь пробный шаг на пути к дифференцированному учету потребляемой электроэнергии применительно к более широким слоям потребителей. Тем более, что вопрос перехода к учету используемой электроэнергии по времени суток обсуждается уже давно с привлечением профильных международных организаций. А несколько лет назад Азиатский банк развития выделил грант на сумму 1 млн долларов для разработки соответствующего проекта, над которым работает Министерство энергетики.

К тому же ранее сообщалось, что по этому документу дневные и ночные тарифы на электричество в более широком формате могут ввести уже с начала 2022 года. По словам Сулейманова, плюсы многотарифной системы заключаются в том, что она позволяет добиться равномерной нагрузки на электростанции в течение суток, дней недели и сезонов года, а также компенсации высокой себестоимости электроэнергии в часы максимальных нагрузок. Что же касается хваленой возможности экономии для населения – в соответствии с многотарифной системой стоимость электричества обычно дороже в часы-пик и дешевле в ночное время суток, когда потребление падает до минимума.

Проще говоря, желающим сэкономить предлагают включать электрические бытовые приборы, скажем, глубокой ночью, меняя режим и биоритмы. А стоит ли это сэкономленных денег – каждый решает для себя сам. При этом сам по себе переход к гибкой тарифной сетке для всей страны пока еще под вопросом в силу отсутствия современных технологий. «Для этого необходимо дождаться нового поколения сетей 5G и, безусловно, нужны многотарифные счетчики», — сказал эксперт.

Однако население больше волнуют цены на электричество и будут ли они расти? Специалист отметил, что расходы производителя электроэнергии действующие тарифы не окупают. Несмотря на государственные дотации и гарантии по долговым обязательствам ОАО «Азенержи», невысокие по меркам затрат тарифы на электричество внутри страны и невостребованность полной мощности отстроенных энергообъектов снижают рентабельность производства.

В этой связи стоимость электричества несколько лет планируется вывести «на экономически приемлемый уровень». Ранее отмечалось, что в этом направлении работает финансируемая Азиатским банком развития специальная комиссия в составе зарубежных консалтинговых компаний, которая готовит программу «оздоровления энергетики». По имеющимся данным, рассматривается дальнейший дифференцированный подход к тарификации.