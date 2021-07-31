В Бразилии – крупнейшем мировом производителе и экспортере кофейных зерен – после годовой сильнейшей засухи резко ударили аномальные заморозки. Непогода в первую очередь коснулась трех самых «кофейных» штатов – Парана, Сан-Паулу и Минас-Жейрас.

Оказавшаяся во власти стихии страна – ключевой производитель бодрящего напитка. Брокеры в сложившейся ситуации уже предрекают резкий рост цен на этот продукт. Учитывая тот факт, что ранее в регионе была аномальная засуха и в некоторых районах дождя не было уже больше шести месяцев, эксперты ожидают самое масштабное сокращение урожая за последние 20 лет.

Ранее аномально жаркая погода, установившаяся в ряде регионов Бразилии, уже стала причиной гибели урожая кофе. В результате стоимость арабики с начала года уже выросла вдвое из-за засухи, а теперь фермеры могут вообще лишиться урожая. Мировые цена на кофе сорта арабика в июне достигли максимума за пять лет. Это может сказаться на конечных потребителях, сообщает The Wall Street Journal. Так, в июне цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня с 2016 года. На торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на этот сорт за последние три месяца выросли более чем на 18% — до 1,51 доллара за фунт.

Торгуемый в Лондоне сорт кофе робуста подорожал более чем на 30% за последние три месяца — до 1 749 долларов за тонну, что является двухлетним максимумом. Среди причин подорожания кофе эксперты называют самую сильную за последнее столетие засуху в Бразилии, протесты в Колумбии и резкий рост стоимости морских перевозок. Специалисты предрекают миру кофейный кризис, однако существенный рост мировых цен на кофе пока отразился лишь на бирже и не сказался на конечных потребителях. В Азербайджане цены на этот импортируемый продукт тоже стабильны. Как сказал # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов, ценовой виток на мировых биржах, возможно, скажется на азербайджанском рынке, но это влияние будет незначительным:

«Ситуация в Бразилии не сильно повлияет на розничные цены в Азербайджане, — сказал руководитель потребительской организации. – Мы импортируем кофе из разных стран, и доля бразильских зерен в структуре азербайджанского импорта незначительна. По моей информации, львиная доля кофе поступает в страну из африканских стран, юго-восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона – Малайзии, Индонезии и пр. Бразильский же кофе больше ввозится в страны Старого Света, а потому подорожание ощутит на себе европейский рынок», — заметил он.

Словом, беспокоиться азербайджанскому потребителю не стоит, считает эксперт. И это обнадеживает, поскольку интерес к кофе за последние годы в нашей стране вырос, а «внедрению бодрящего напитка в массы» способствует растущий ассортимент кофейных напитков в ресторанах и кофейнях столицы. Кроме того, в Баку открылось немало кофеен международных брендов, что приводит к популяризации кофе, особенно у молодежи, широкую популярность получает «кофе на вынос». По наблюдениям специалистов, растет число ценителей «экспрессо», «американо» и молочных кофейных напитков. Подорожание «волшебных бобов наших дней» может ударить не только по карманам любителей бодрящего напитка, но не оставит в стороне и «кофейный бизнес», торгующий бодрящим напитком.

Между тем в соседней России потребителей предупреждают, что кофе ударит по карману уже в августе. Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10-12%. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зерен может сократиться на 30%, пишет Коммерсант. Помимо непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе вызвал и внутриполитический кризис в Колумбии, другом крупном экспортере зерен, отметили в сети «Правда кофе». Если биржевые цены останутся на нынешнем уровне, стоимость закупки в следующем году может вырасти на 40–50%, ожидают в Cofix. «Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», — сообщили в компании.