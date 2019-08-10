Ричард Гир передал беженцам гумпомощь

Знаменитый американский актер Ричард Гир доставил гуманитарную помощь на дрейфующее в Средиземном море спасательное судно Open Arms с мигрантами, сообщает Агентство Анадолу.

Звезда Голливуда решил помочь беженцам за счет собственных средств.

Во время отдыха на итальянском острове Лампедуза на своей яхте с надписью «Вы не одни» он привез на корабль, на борту которого находится 121 человек, продовольствие и товары первой необходимости.

Гир помог активистам поднять на судно упаковки с продуктами, после чего пообщался с мигрантами, ожидающими разрешения покинуть Open Arms и сойти на сушу.

Гуманитарное судно Open Arms провело две операции, в результате которых были спасены более 124 мигрантов, включая 32 несовершеннолетних. Впоследствии итальянские власти эвакуированы с корабля трех человек, в том числе двух беременных женщин. Остальных беженцев правительства Италии и Мальты отказываются принять. Обращения активистов за помощью к Испании, Франции и Германии пока остаются без ответа.