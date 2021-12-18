США готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но при условии выполнения обязательств представителями запрещенной в России радикальной организации «Талибан», передает TACC.

Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что Соединенные Штаты за последние несколько месяцев выделили более полумиллиарда долларов на гуманитарные нужды в Афганистане.

По его словам, для получения прямой помощи от других стран талибы должны выполнять свои основные обязательства, международные гуманитарные обязательства, обязательства, касающиеся прав человека, а также свои обязательства в вопросах борьбы с терроризмом.

Помощник главы США заверил, что Вашингтон сделает все возможное для своевременной доставки помощи афганцам до наступления зимы.

Тем временем сразу три самолета из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью вылетели в Афганистан, первый борт уже приземлился в аэропорту Кабула (aif.ru)