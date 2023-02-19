Голливудский актер Ричард Гир госпитализирован с пневмонией во время отдыха в Мексике. Согласно источнику портала TMZ, он почувствовал недомогание на вечеринке по случаю 40-летия супруги Алехандры Сильвы.

«Перед поездкой у Ричарда начался сильный кашель, который продолжался, пока он был там, — заявил источник. — Все стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию».

Он добавил, что после лечения антибиотиками 73-летний актер чувствует себя лучше, и его жизни ничего не угрожает.

Ричард Гир и Алехандра Силва начали встречаться в 2015 году, а спустя три года поженились. Актер старше своей жены на 34 года. В 2019-м у супругов родился сын Александр, а в 2020-м на свет появился их второй наследник, имя которого они по-прежнему не раскрывают. (gazeta.ru)