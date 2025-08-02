В четверг, 31 июля, прокуроры выдали новый ордер, чтобы принудительно доставить бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля на допрос по делу о введении военного положения.

Однако, по словам прокурора О Чон-хи, реализовать это не удалось из-за «категорического отказа экс-президента». Об этом сообщает France 24, передает nv.ua.

«Подозреваемый отказался от ареста, лежа на полу без тюремной формы. Из-за опасений относительно инцидентов, связанных с безопасностью, физическая сила не применялась, а исполнение ордера было временно приостановлено», — заявила прокурор.

Отмечается, что прокуроры сообщили Юну, что в случае необходимости во время следующей попытки они будут вынуждены применить физическую силу.

Юридическая команда Юна заявила, что прокуроры продемонстрировали «тревожное пренебрежение» к «базовым нормам человеческого приличия».

«Специальный прокурор превратил то, что должно было быть пресс-конференцией, в сцену для личного унижения», — заявил адвокат экс-президента Ю Чон-хва.

«Какое юридическое учреждение в цивилизованной стране предоставляет журналистам оперативные отчеты и комментарии относительно одежды задержанного, особенно в тесной камере, где температура приближается к 40 градусам?», — отметил он.

Юн Сок Йоль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой Юн Сок Йоля ввести военное положение.

8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.

3 января 2025 года южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента отказались от его ареста.

Но 15 января Юн Сок Ёля все же арестовали. 26 января президенту Южной Кореи предъявили обвинения в мятеже.

7 марта Юн Сок Ёля освободили из-под ареста после того, как суд принял решение удовлетворить его ходатайство об отмене ареста из-за временного введения военного положения.

10 июля стало известно, что Юн Сок Йоль вернулся в тюрьму после того, как прокуроры получили новый ордер на его арест по делу о мятеже.

20 июля Юн Сок Ёлю были выдвинуты новые обвинения в рамках расследования его попытки объявить военное положение.

Как сообщили в прокуратуре Южной Кореи во время брифинга, обвинения касаются злоупотребления властью с целью помешать реализации прав других лиц, в незаконном удалении официальных документов, а также в блокировании исполнения ордеров на арест.