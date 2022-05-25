Известный всему миру голливудский актер Ричард Гир взял в руки микрофон и впервые спел на сцене Carnegie Hall. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и было направлено на поддержку Украины, которая ежедневно страдает от российских обстрелов. Видео выступления опубликовала украинская певица Джамала, которая путешествует по миру с благотворительными концертами.

«Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины», — сказала Джамала. Ведущим благотворительного вечера выступил актер Ричард Гир. Он в своей речи отметил, что полномасштабное вторжения РФ в Украину — шок для всего цивилизованного мира. В завершении концерта актер вместе с американской оперной певицеей Изабель Леонард исполнил песню «Somewhere». (УНИАН)