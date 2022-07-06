Госдепартамент во вторник назначил ведущего эксперта по санкциям Ричарда Невью новым координатором по борьбе с глобальной коррупцией, сообщает TURAN.

«Это назначение демонстрирует важность, которую США придают борьбе с коррупцией как основному элементу национальной безопасности, и подтверждает глобальное партнерство в этой борьбе», — отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе брифинга во вторник он заявил, что позиция Невью «означает, что ему и его команде будет поручено усилить деятельность правительства США в его антикоррупционной работе, а также тесно сотрудничать с международными партнерами в сфере борьбы с коррупцией».

Ричард Невью ранее работал заместителем спецпосланника по Ирану, заместителем координатора по санкционной политике в Госдепартаменте и директором подразделения по Ирану в штабе национальной безопасности.