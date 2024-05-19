Грузия первой в регионе примет День туризма Всемирной туристической организации ООН в сентябре этого года, что станет прекрасной возможностью достойно представить страну в мире, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телекомпании «Имеди».
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2023 году темой Всемирного дня туризма стал «Туризм и зеленые инвестиции».
Грузию посетит ряд международных журналистов, высокопоставленная делегация, инвесторы.
Как отметила Квривишвили, текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов.
«Наша страна получила самый высокий доход в первом квартале, и он превысил 800 миллионов долларов. Это означает, что мы не только полностью сравнялись с допандемической ситуацией, но и восстановились, превысили ее на 40%», – подчеркнула замминистра.
В первом квартале Грузия приняла более 1,3 миллиона международных путешественников. (Sputnik Грузия)