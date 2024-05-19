Как отметила Квривишвили, текущий год является лучшим годом для туризма и авиационной отрасли с точки зрения доходов.

«Наша страна получила самый высокий доход в первом квартале, и он превысил 800 миллионов долларов. Это означает, что мы не только полностью сравнялись с допандемической ситуацией, но и восстановились, превысили ее на 40%», – подчеркнула замминистра.