Казахстан выиграл заявку на проведение 26-го Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году. Об этом сообщает # со ссылкой на Ассоциацию KAZENERGY.

«KAZENERGY провела встречу с руководством Всемирного нефтяного совета (WPC Energy). Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе техническая поддержка, научные исследования и подготовка кадров. По итогам переговоров состоялась церемония подписания Меморандума о проведении 26-го Конгресса WPC Energy в Астане в 2028 году», — говорится в информации.

По итогам голосования заявка Астаны была единогласно поддержана всеми участниками Совета (57 стран мира, представляющих 96% мирового производства и потребления нефти и газа).

Конгресс WPC Energy проводится с 1933 года. Это одна из авторитетных глобальных площадок, где обсуждаются важные вопросы мировой энергетической и нефтяной повестки. В мероприятии традиционно участвуют главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций и профильных госорганов, НПО и международных организаций, а также ведущие эксперты со всего мира.

Ранее Всемирные нефтяные конгрессы проводились в Великобритании, США, Норвегии, Китае, Бразилии, Испании, Катаре, России, Турции и Канаде. В 2026 году Конгресс состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).