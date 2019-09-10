RAYMAN: В Баку меняется отношение к уличным танцам

Победитель Red Bull Dance Your Style, 23-летний азербайджанский танцор Рамиль Маммедли, более известный в танцевальных кругах как RAYMAN готовится представить страну на мировом финале Red Bull Dance Your Style во Франции 12 октября.

В интервью # танцор рассказывает о своих эмоциях после победы и ожиданиях от мирового финала, на котором соберутся лучшие мастера танцпола:

— Какие ощущения остались после победы в локальном этапе Red Bull Dance Your Style, который, как известно, впервые прошел в Баку?

— Немного необъяснимое ощущение, ведь нас оценивали не по совсем привычным критериям. Когда это жюри, то ты знаешь, по каким элементам и критериям будет оцениваться твое выступление. А когда твое выступление целиком и полностью оценивают зрители количеством в несколько тысяч человек, и именно от них зависит судьба победителя, то очень непросто уловить предпочтения и понять, какими критериями выбора руководствуются люди, которые пришли посмотреть шоу. Поэтому, для себя я решил, что буду просто танцевать от души, получать от этого удовольствие и делиться своей энергетикой со зрителями.

— Что для вас танец?

— Танец для меня – это жизненный цикл, то, без чего я не представляю свою жизнь. Это мой отдельный мир, уходя в который я забываю обо всех проблемах.

С раннего детства я был связан с музыкой. Вернувшись из России, где мы с семьей прожили несколько лет, я поступил в музыкальную школу №21 имени Ростроповича. Как ни странно, я играл на скрипке.

— Интересный выбор. Для игры на скрипке нужна определенная усидчивость, терпение и, конечно, желание…

— Первые несколько лет я действительно проявлял интерес к выбранному инструменту. Но в возрасте 12-13 лет я понял, что мне не хватает самовыражения. Мне было нужно нечто большее. Я стал просматривать ролики популярных танцоров на Youtube. Есть такой стиль в танцах – тектоник, и он меня очень заинтересовал. Просматривая эти ролики, я начал заниматься по ним и впоследствии уже в Баку стал искать единомышленников.

— То есть, вы — самоучка? Насколько возможно самостоятельно, занимаясь по видео, достичь больших результатов?

— Нет ничего невозможного, когда есть желание и талант. Но для большего развития нужна уже практика в командах, участие в разных чемпионатах, где можно учиться и пробовать себя в других направлениях. Опробовав индивидуальное обучение, я решил найти единомышленников в Баку. В это время я познакомился с ребятами, увлекающимися хип-хопом. И уже впоследствии сменил направление и стал работать именно в этом стиле.

— Расскажите про вашу комьюнити. Какие у вас отношения, ценности?

— Культура уличных танцев – это большая семья по всему миру. Быть частью этой культуры – это возможность иметь соратников в любой стране мира. Это своего рода проводник для общения с человеком любой национальности, вероисповедания и т.д.

Но, при этом, комьюнити в каждой стране обладает своей спецификой. Например, где бы мы ни выступали, азербайджанская комьюнити всегда отличается и выделяется. Есть своя отдельная энергетика, присущая именно нам, так называемый танцевальный вайб.

У нас есть свои принципы: что бы ни случилось, при любых обстоятельствах, мы следуем основному правилу – уважать друг друга.

— В 1/4 на Red Bull Dance Your Style, Bboy Button (Фарман Лазымов) уступил вам свое место. Каково ваше отношение к этому?

— Button намного дольше меня занимается танцами и является профессионалом своего дела. Я ему благодарен за этот шанс, и вообще всех ребят хочу поблагодарить за колоссальную поддержку! Я чувствовал, как они болели за меня и были рады моей победе. Это очень мотивирует.

Фарман — это человек, который сыграл в моей жизни важную роль. Год назад, купаясь в море, из-за судороги в ноге, я стал тонуть, потерял сознание и ушел под воду. Несколько минут меня не могли найти, и надежды на мое спасение уже почти не было.

В тот день я пережил клиническую смерть. Именно Фарман и еще один танцор, — Vesper, вытащили меня из воды, оказали первую помощь, и я чудом выжил. Я проходил долгую реабилитацию, у меня были проблемы с внутренними органами, дыханием. Так что я обязан им жизнью…

— Какие трудности были на вашем пути? Каково отношение именно к уличным танцам в Азербайджане? Поддержала ли вас семья в вашем выборе?

— Я вижу, как в Баку меняется отношение к уличным танцам, и как растет интерес к брейкдансу, хип-хопу. А ведь всего каких — то 5-6 лет назад ситуация была другой. Данный вид танцев не воспринимался серьезно, и нам приходилось очень часто отстаивать свои интересы, занятия, стиль одежды. Люди могли насмехаться над стилем нашей одежды, и на этой почве часто возникали конфликты, порой доходило до драк.

Дома нас тоже не всегда поддерживали из — за стереотипов, твердили, что это не мужское дело, это мешает учебе, и относились к этому, как к временному баловству. Хотя мне, например, танцы никак не мешали и не мешают развиваться и искать себя. Я обучаюсь по специальности «финансы и кредит», параллельно увлекаюсь маркетингом и веб-дизайном. Работал в разных сферах, и как бариста, и как менеджер по продажам и развитию бренда. Для меня главное — быть собой, чем бы я ни занимался, и какой бы путь ни выбрал. Возможно, моя основная работа не будет связана с танцами, но танцевать я буду всегда.

Ирада Асадова