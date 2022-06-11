В Украине заканчиваются боеприпасы, а перспективы на линии фронта туманны.

Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что надежды на то, что Украине удастся вернуть территории, угасают перед лицом огневой мощи России.

«Эйфория, которая сопровождала непредвиденные ранние победы Украины против российских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил», — говорится в статье.

Новые обещанные западные системы вооружения поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве, чтобы предотвратить постепенные, но непрерывные завоевания России на Донбассе.

«Украинцы все еще отбиваются, но у них заканчиваются боеприпасы, а потерь несут гораздо больше, чем на начальных этапах войны. Россияне все еще делают ошибки, а также теряют людей и технику, хотя и меньшими темпами, чем в первые месяцы конфликта», — пишет издание.

Один из признаков того, что они страдают от недостатка оборудования, замечен на видео, опубликованных в социальных сетях, где сотни законсервированных танков советских времен Т-62 снимают со складов для отправки в Украину.

Но общая траектория войны изменилась и склоняется в пользу России как явно более сильной силы.

Надежды США на то, что новые поставки западного оружия позволят Украине возобновить инициативу и вернуть себе примерно 20% украинской территории, захваченной Россией после ее вторжения 24 февраля, начинают выглядеть преждевременными, сказал советник украинского правительства по вопросам обороны и разведки Александр Данилюк.

«Стратегия и тактика россиян сейчас совсем другие. Они преуспевают. У них больше ресурсов, чем у нас, и они не спешат, сейчас гораздо меньше поводов для оптимизма», — заявил он.

В Украине сейчас почти полностью закончились боеприпасы для систем вооружения советских времен, которые были основой ее арсенала, а страны Восточной Европы, которые пользовались такими же системами, оставшихся без излишков для пожертвования, сказал Данилюк. По его словам, Украине срочно нужно перейти на более дальнобойные и более сложные западные системы, но они были задействованы лишь недавно и в недостаточном количестве, чтобы отвечать огромной огневой мощи России.

Реактивные системы залпового огня HIMARS для украинцев уже в пути, но сначала украинцев нужно научить, как ими пользоваться, а до поля боя им еще несколько недель.

«Тем временем россияне адаптировали свою тактику таким образом, что позволяет им в полной мере использовать свою огневую мощь. Оставаясь на расстоянии от украинских позиций, они неустанно наносят им удары, а затем захватывают территорию, когда украинцы вынуждены отступить», — пишет издание.

Россияне также лучше справляются с объединением вооружений, использованием близкой авиационной поддержки и развертыванием пехоты. По словам аналитиков, такая тактика помогает уменьшить потери российских войск, нанося значительные потери мирным жителям, проживающим в городах и селах, которые являются объектами нападения.

Хотя отмечается, что украинцы все еще хорошо сражаются и могут нанести россиянам тактические поражения, когда есть возможность, украинцы также наносят успешные удары беспилотниками по позициям и колоннам со снабжением для России.

Человеческая сила является меньшей проблемой для украинцев, чем нехватка боеприпасов и техники, сказал Данилюк, который оценил количество мужчин, которые зарегистрировались для потенциальной борьбы, в 6 миллионов. Но Украина не имеет оборудования, включая защитное снаряжение и пушки, а также артиллерийские системы, чтобы отправить всех желающих.

Россияне также сталкиваются с нехваткой человеческой силы после тяжелых потерь, которые они понесли в первые дни войны. Но Россия восстановила свои силы в большей степени, чем ожидали многие военные аналитики, увеличив свою истощенную армию на 40-50 тыс. за последние два месяца, увеличив возраст резерва, развернув новые силы и обновив подразделения, что были уничтожены, сказал Данилюк.

Западные чиновники говорят, что они ожидают, что российские войска в скором времени обеспечат полный контроль над городом Северодонецк, а затем, вероятно, обратят свое внимание на Лисичанск, что на противоположном берегу реки, что позволит им полностью контролировать Луганскую область. После этого можно ожидать, что они будут нацелены на Донецкую область.