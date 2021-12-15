В минувшие выходные в столице прошел первый после пандемии Чемпионат Азербайджана по танцам. Организаторами выступили Союз Молодежи Азербайджана и Ассоциация Танца Азербайджана (АТА). В напряженной борьбе приняли участие коллективы из Баку, Абщерона, Гянджи, Мингячевира, Шеки, Сумгайыта и других регионов республики, сообщает #.

«Как и ожидалось, после полуторагодового перерыва далеко не все коллективы страны смогли продолжить свое существование. А выжившие далеко не в той форме, в которой были в начале 2020 года. Радует, что чувство патриотизма участников и хореографов выросло в геометрической прогрессии. Это явно видно из заявленных танцев. Одна из таких хореографических постановок — «Возвращение Карабаха домой» в исполнении танцевального коллектива Детской Школы Искусств города Шеки и завоевала Гран При конкурса. Организаторы поздравляют всех участников и надеются в скором времени увидеть всех на прежних и более высоких уровнях исполнения танца» — сказал журналистам председатель АТА Азиз Азизов.