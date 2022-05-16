Пашинян то выступает с заявлениями, способствующими общему мирному процессу, то выражает резкую критику в адрес Азербайджана – да, на днях армянский премьер вновь удивил нас, т.к. в Нидерландах критиковал Азербайджан за то, что якобы он не выполняет свои гуманитарные обязательства.

Конечно, мы сразу могли напомнить, что пусть армянский премьер сперва поинтересуется минными картами, которые его страна никак не может предоставить Азербайджану.

Но дело не в этом. А в том, что на самом деле новое заявление Пашиняна нас не удивило -нечто похожее мы ожидали, т.к. последние уличные протесты загнали Пашиняна в тупик. Поэтому армянский премьер должен был «компенсировать» свои мирные заявления антиазербайджанскими выступлениями.

Неслучайно, что параллельно антиазербайджанским заявлениям была создана специальная комиссия для решения пограничных проблем. Даже было сообщено, что члены комиссии на днях встретятся в Москве. Кроме того, Ереван ответил на предложения Азербайджана шестью пунктами.

Таким образом, хоть с трудом, но все-таки мирный процесс продолжается. Конечно, Пашинян не хочет повторить судьбу первого армянского президента. Поэтому он иногда подыгрывает уличным протестам, выступая с критикой в адрес Азербайджана.

Мы уже в предыдущих статьях касались некоторых моментов политических событий в Армении. Поэтому тут отметим, только те аспекты, которых не было в предыдущих статьях.

Дело в том, что армянская протестная оппозиция также связана с Россией. Поэтому можно подумать, что Москва тем самым делает знак, что торопиться не стоит, т.к. теперь для Кремля важно завершение украинской войны — да, Москва не заинтересована в ближайшем решении карабахской проблемы. Заметим, что в ответе Армении на последние предложения Азербайджана нет ни слова о независимости Нагорного Карабаха. А это значит, что стороны могут договориться между собой, что и тревожит Кремля.

До сих пор главным препятствием переговоров был статус Нагорного Карабаха, т.к. Ереван настаивал, чтобы НК была предоставлена независимость, причем с помощью пакетного решения конфликта. Азербайджан же требовал поэтапного варианта урегулирования конфликта, плюс, его позиция в вопросе статуса Карабаха была весьма однозначна: вопрос должен решаться только в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Некоторое время при посредничестве России были сделаны попытки согласовать два варианта разрешения конфликта. Но увы! Армяне не согласились даже с этим. Поэтому и промежуточный вариант решения проблемы пришлось отправить в архив.

Теперь же после освобождения оккупированных районов возникла совсем новая ситуация, и в отличие от Еревана Баку вообще не говорит о каком –то статусе и в отличие от шестого пункта ответа армян он не нуждается и в посредничестве Минской Группы ОБСЕ.

В целом нет места для тотального пессимизма. Да, протестная оппозиция кричит громко, но не очень-то заметна в политической палитре Армении. В будущем нас ожидает проблема с Россией. Потому что через десятилетия Москва наконец-то обеспечила свое военное присутствие и в Азербайджане. По этой причине, вывод российских миротворцев из Карабаха только на бумаге кажется весьма простым, на самом же деле, это будет самой трудной задачей в ходе урегулирования конфликта…