Определены победители чемпионата Баку по танцам 2022 года среди детей и молодежи, организованного Союзом Молодежи и Ассоциацией Танца Азербайджана, сообщает #.

Чемпионат был проведен в номинациях – соло, дуэт, малая группа, группа, ансамбль и большой ансамбль. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.

«На проведенном чемпионате мы видели выступления как знакомых нам коллективов, так и новеньких, которые решили проявить себя. В каждой номинации были свои конкуренты, но особо выделилось соперничество двух коллективов в номинации Folk Stayl ансамбль yunior.

Судьи до последнего пытались прийти к общему мнению и наконец вынесли решение. Таким образом, я поздравляю коллектив «Dəcəl Qızlar», в особенности их художественного руководителя Джамилю Байрамову с победой. Хочу пожелать им больших успехов! А ансамблю «Mirvari», под руководительством Давуда Мамедова, мы желаем дальнейших побед и не унывать, ведь это была тяжелая борьба, в которой победил сильнейший!», — сказал руководитель Ассоциации танца Азиз Азизов.

Коллективы, которые заняли первое место:

Ayselin dance studio, ансамбль Həyat, ансамбль Buta, Gracia dance studio, ансамбль Zirvə, Smiles dance studio, Crazy Lady dance studio, группа Elay, группа Er , ансамбль Qava, группа Nərgiz , ансамбль Alleqro, группа Ass a, ансамбль Dəcəl Qızlarи и Кишиева Фидан с сольным танцем.