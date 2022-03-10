Определены победители чемпионата Баку по танцам 2022 года среди детей и молодежи, организованного Союзом Молодежи и Ассоциацией Танца Азербайджана, сообщает #.

Чемпионат был проведен в номинациях – соло, дуэт, малая группа, группа, ансамбль и большой ансамбль. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.

«На проведенном чемпионате мы видели выступления как знакомых нам коллективов, так и новеньких, которые решили проявить себя. В каждой номинации были свои конкуренты, но особо выделилось соперничество двух коллективов в номинации Folk Stayl ансамбль yunior.

Судьи до последнего пытались прийти к общему мнению и наконец вынесли решение. Таким образом, я поздравляю коллектив «Dəcəl Qızlar», в особенности их художественного руководителя Джамилю Байрамову с победой. Хочу пожелать им больших успехов! А ансамблю «Mirvari», под руководительством Давуда Мамедова, мы желаем дальнейших побед и не унывать, ведь это была тяжелая борьба, в которой победил сильнейший!», — сказал руководитель Ассоциации танца Азиз Азизов.

Коллективы, которые заняли первое место:

Ayselin dance studio, ансамбль Həyat, ансамбль Buta, Gracia dance studio, ансамбль Zirvə, Smiles dance studio, Crazy Lady dance studio, группа Elay, группа Er, ансамбль Qava, группа Nərgiz, ансамбль Alleqro, группа Assa, ансамбль Dəcəl Qızlarи и Кишиева Фидан с сольным танцем.

 

 

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