Причины отравления студенток БГУ пока неизвестны

Как сообщили местные СМИ, 21 ноября в общежитии № 2 Бакинского государственного университета (БГУ) произошел несчастный случай. В одной из комнат общежития были обнаружены три девушки без сознания.

Прибывшая бригада врачей Скорой помощи предположила, что девушки отравились. Одна из них умерла, двое были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 в критическом состоянии. В Министерстве здравоохранения подтвердили информацию, отметив, что лечение двух девушек продолжается.

По информации СМИ, пострадавшие — студентка факультета экологии и почвоведения Ибадова Гамида Буньямиддин гызы 1998 года рождения и студентка 4-го курса факультета библиотечного дела и информации Гулиева Дильруба Гисмет гызы 1998 года рождения.

В тот же день прокуратурой города Баку возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления трех студенток БГУ.

«Дело возбуждено по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, неосторожность, приведшая к смерти пострадавшего или же к другим тяжелым последствиям). Для определения причин отравления и выявления других возможных причин назначена соответствующая экспертиза. Бакинская прокуратура также сообщает, что в настоящее время с привлечением специалистов Агентства продовольственной безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия по определению круга виновных лиц», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Наш корреспондент побывал в общежитии, где произошел несчастный случай.

Находящийся в общежитии помощник ректора Бакинского государственного университета Алиш Мирзоев, ответил на вопросы журналистов:

«Руководство университета выражает свое сожаление в связи со смертью студентки Шакар Гасметовой. Студентки Ибадова и Гулиева находятся в больнице под надзором врачей. Их положение является удовлетворительным.

Руководство университета полностью контролирует создавшуюся ситуацию.

Мы рекомендуем другим студентам, внимательно следить за своим питанием для того, чтобы не допустить повторения случаев отравления.

Причиной отравления могла стать еда, приготовленная на дому или консервы, купленные в маркете».

В общежитии также находилась следственная группа прокуратуры и представители Агентства продовольственной безопасности, но в отличие от помощника ректора они отказались ответить на вопросы журналистов.

Как сообщила журналистам, одна из студенток Гулай Хашимова, пострадавшие были обнаружены рано утром.

По словам Хашимовой студенты готовят еду сами из продуктов, которые покупают в маркетах недалеко от общежития.