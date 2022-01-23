Деятельность человека часто оказывает негативное влияние на окружающую среду. В частности, из-за нее сокращается численность разных видов птиц и необходимо принятие комплексных мер, способствующих предотвращению гибели пернатых. Так, они часто получают травмы и погибают в результате столкновения с воздушными линиями электропередач (ЛЭП). Для предотвращения таких фактов, а также для защиты самих ЛЭП на электрических опорах в Азербайджане начали устанавливать специальные устройства.

Проект реализуется «Азерэнержи» при поддержке Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов. На опорах на территории Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агджабединского, Сальянского, Масаллинского и Уджарского районов, где самый высокий процент гибели птиц, будут установлены специальные конусообразные сооружения из полимерных материалов яркого цвета. Это помешает птицам гнездиться на столбах, что защитит и их, и ЛЭП. В дальнейшем такие сооружения появятся и в других районах.

Случаи поражения птиц электрическим током и возникающие в связи с этим аварии на ЛЭП наблюдаются, в основном, во время сезонных миграций птиц. Ток поражает чаще всего крупных (в том числе хищных) птиц, занесенных в Красную книгу Азербайджана.

Руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов поделился с # своим мнением по этому поводу, а также рассказал о других причинах гибели птиц в стране.

По его словам, претворяемый проект – правильный шаг.

«Надо делать в первую очередь обычную изоляцию на любой высоте, и это обязанность «Азерэнержи». Благодаря этой простой мере обеспечивается безопасность и птиц, и людей. На электрических столбах гибнут в основном птицы во время миграции. Птица ночью не замечает линию, ударяется об нее и падает. Невозможно сказать, сколько птиц, летящих на низкой высоте, гибнет по этой причине. Током птиц бьет редко. Когда это происходит с крупными птицами – сразу видно, а гибель сотен мелких птиц, которые ударяются о линии, падают и их съедают лисы и шакалы, остаются незамеченным», – говорит эколог.

Он подчеркнул, что Министерство экологии должны больше уделять внимания проведению биотехнических мероприятий и в заповедниках, и в городах, и в горной местности. Это относится не только к защите птиц, но и животных. К сожалению, у нас, в отличие от других стран, данная структура нечасто проводит биотехнические мероприятия, считает он.

«Нельзя копировать все, что делают за границей, у них свое биоразнообразие, у нас свое, своя среда. Потому, когда у нас проводят какие-то мероприятия, необходимо советоваться со специалистами, причем не с одним, а с несколькими. Нужно проводить те биотехнические мероприятия, которые необходимы именно данной местности», – заявил эксперт.

Что касается других факторов, приводящих к гибели птиц в разных частях страны, в том числе в столице, то, по словам Мамедова, их несколько.

«Пожилые бакинцы помнят, сколько в столице одно время было скворцов в осенне-зимнее время. Но вот уже 23 года их нет. На деревьях рядом со зданием Зеленого театра жили щеглы, соловьи и в целом много певчих птиц, но они все исчезли. А вот ворон в Баку раньше не было, они появились 25-30 лет назад и сейчас оккупировали весь город. Это всеядные хищные птицы, которые разоряют гнезда других птиц, уничтожают других насекомоядных птиц. Из-за них воробьев уже почти не осталось», – утверждает он.

На сокращение количества птиц в городе повлияла также реставрация и снос зданий. Так, самая большая колония стрижей в Азербайджане, более 5 тыс. птиц, жила на Девичьей башне. Когда ее начали реставрировать, закрыли места гнездовья стрижей. «Но тогда общественности объявили, что вместо них построят новые гнезда, что и было сделано, причем с тратой больших средств. А стрижам эти искусственные гнезда пришлись не по вкусу, они не стали там гнездоваться. Снос домов также сказался на птицах негативным образом, в них были трещины, ямки, где гнездились воробьи и горлицы. Надо создавать естественные места гнездования. Их можно и нужно делать в том числе во всех новостройках», – говорит эколог.

Еще один фактор, как отмечает Мамедов, приводящий к гибели птиц в городе, это городские фонтаны, бассейны. Они, конечно, красивы и радуют глаз, но их обрабатывают химическими растворами, чтобы не росли водоросли. Птицы пьют эту воду и умирают. Раньше в бассейнах всегда была зелень, и их приходилось чистить, так как вода, в отличие от наших дней, не была отравленной.

«Во многих районах из-за стационарных антенн сотовой связи начали массово умирать пчелы, а значит, вымирают и другие насекомые, чье отсутствие мы не замечаем. Среди части птиц, которая прилетает весной, есть насекомоядные, а насекомых становится все меньше, то есть уменьшается их кормовая база», – заявил он.