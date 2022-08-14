Полиция предложила 1 млн злотых (свыше 210 000 евро) за информацию, которая приведет к задержанию преступников в связи с загрязнением реки Одра (Одер) на границе Германии и Польши и массовой гибелью рыбы. Об этом сообщил в субботу, 13 августа, заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в городе Гожув-Велькопольски.

«Мы хотим найти ответственных и наказать виновных в экологическом преступлении, о котором, вероятно, идет речь», — в свою очередь отметил руководитель правительства Матеуш Моравецкий.

Глава Западнопоморского воеводства Збигнев Богуцкий сообщил, что на Одре будут построены две плотины для сбора мертвой рыбы. «Вещество, которое стало причиной загрязнения, не распознано ни польской, ни немецкой стороной», — отметил Богуцкий.

Результаты изучения мертвой рыбы и проб воды, взятой из реки, должны быть известны в течение следующей недели. До тех пор подходить к воде, купаться, а также ловить рыбу не рекомендуется.