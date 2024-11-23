Главный министр национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, Атиши Марлена потребовала от центрального правительства Индии немедленно объявить чрезвычайную ситуацию и принять меры, подобные тем, что были приняты в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Indian Express.

«Почему Центр не объявляет национальную чрезвычайную ситуацию из-за загрязнения? Не только Дели столкнулся со длительным периодом загрязнения [воздуха], а вся Северная Индия. Когда была пандемия COVID, разные штаты вводили различные ограничения. Это была национальная чрезвычайная медицинская ситуация, и были приняты национальные меры реагирования», — приводит издание слова главы столичного правительства. Политик призвала центральные власти «немедленно вмешаться с общенациональным ответом» на эту проблему.

Марлена обвинила в бездействии премьер-министра Нарендру Моди и руководство министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии. «Нет ни заявления, ни пресс-конференции [по поводу грязного воздуха]», — выразила недовольство главный министр индийской столицы.