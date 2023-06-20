Временная комиссия парламента Армении по расследованию военных действий в Карабахе в 2020 году продолжит 27 июня слушания с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам глава комиссии, депутат от фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

«Члены комиссии получат возможность задавать неограниченное количество вопросов премьер-министру 27 июня», — сказал он.

Пашинян во вторник утром на заседании комиссии представил обширный доклад и свое видение о переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта, о том, почему Армения и Азербайджан не остановили военные действия в сентябре и октябре 2020 года и почему он был вынужден подписать трехстороннее заявление от 10 ноября.