Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, назначенный захватившим власть в стране движением «Талибан», заявил, что афганские студенты в скором времени вернутся к занятиям. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что в провинциях с жарким климатом учеба возобновится 2 февраля, с холодным — 28 февраля. Перед началом нового семестра студентам придется сдать экзамены.

Хаккани отказался отвечать на вопрос о том, продолжат ли получать высшее образование студентки.

Занятия в вузах и школах Афганистана приостановили в августе прошлого года — после прихода к власти талибов. В сентябре возобновились занятия для мальчиков из младших классов — занятия ведут исключительно мужчины. Талибы пообещали вернуть в школы и девочек, выделив для них отдельные классы.