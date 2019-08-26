Президент Бразилии ответил на ироничное сообщение о жене Макрона

На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Как сообщает France Info , комментарий был оставлен под размещенным в Facebook фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождала надпись: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность». «Не унижай этого типа, хахахаха», — ответил на сообщение Болсонару с помощью своего официального аккаунта. Представители администрации президента Бразилии отказались отвечать на вопрос агентства Франс Пресс, действительно ли этот комментарий оставил сам Болсонару. Кроме того, министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона «слабоумным оппортунистом», ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.(РИА Новости)