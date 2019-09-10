Представлена программа Центра мугама на 2019-2020 годы

Грандиозный проект Международного центра мугама “Muğam axşamları” (“Вечера мугама”) в новом сезоне придет навстречу с любителями мугама, сообщает Trend Life.

Международный центр мугама осуществляет реализацию многочисленных проектов научно-исследовательского характера, а также проектов, направленных на исследование и пропагандирование национального музыкального наследия, одним из которых является проект «Muğam axşamları». Целью проекта является пропаганда будущим поколениям сформировавшегося и усовершенствовавшегося в результате многовекового процесса развития мугамного искусства.

Первый концерт третьего этапа проекта в новом сезоне состоится 27 сентября. В этот день любители мугама смогут насладиться мугамом «Раст» в исполнении народного артиста Тайяра Байрамова, Арзу Алиевой и Эльнура Зейналова.

С 27 сентября до 28 декабря будут исполнены мугамы: «Раст»– 27 сентября, «Шур»- 25 oктября, «Забул-Сегях»- 29 ноября и «Чахаргях»- 28 декабря.