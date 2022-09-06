Программа 17-го Международного Бакинского Джаз Фестиваля говорит сама за себя.

Это, прежде всего, совершенно потрясающие джазовые музыканты из четырнадцати стран — Италия, Франция, Турция, Люксембург, Венгрия, Швейцария, Норвегия, Израиль, Бельгия, Голландия, Германия, Бразилия, Аргентина, и конечно Азербайджан, сообщает #.

Здесь есть и вокалисты, исполнители на губной гармошке и трубе, саксофонисты, виртуозные пианисты – ознакомиться с ними можно на сайте, а также инстаграм и фейсбук страницах фестиваля.

Бакинский Джаз Фестиваль ежегодно дополняет свою программу красочными и интересными эвентами, которые определяют масштаб фестиваля и его высокий статус.

Так в этом году наряду с концертами, жители Баку и гости города смогут бесплатно посетить открытие фестиваля, которое пройдет 23 сентября в парке Центра Гейдара Алиева, арт выставку “Танцующие Джаз” в QGallery, посмотреть джаз фильм в творческом центре YARAT, а также прокатиться на автобусе City Jazz Tour с живой музыкой.

И это лишь часть программы.

Баку Джаз Фестиваль 2022 нацелен в основном на молодежь, большая часть концертов пройдет в модных клубах столицы.

Фестиваль развернется на таких площадках столицы, как Центр Гейдара Алиева, МугамЦентр, Enerji Club, Madrid Restobar, Port Wine and Grill, университет ADA, YARAT, Jakonda, QGallery.

С 23 по 30 сентября на девяти сценах города будет проходить по 3-4 концерта в день, а у слушателей появится широкая возможность выбрать концерты, которые ему по душе. Баку Джаз Фестиваль предлагает совершенно разные направления джаза — начиная зажигательной бразильской босса новой и заканчивая электронной музыкой. А после вечерних концертов начнется самая интересная часть праздника музыки – джем сейшны с совместным участием азербайджанских и иностранных исполнителей.

В обязательную программу Баку Джаз Фестиваля ежегодно входит конкурс исполнителей “I am Jazzman!”, целью которого является выявление молодых талантов.

В этом году в профессиональное жюри конкурса войдут музыканты из Турции, Франции и Азербайджана.

Еще одним интересным эвентом фестиваля станет вечер, посвященный теме возрождающейся виниловой пластинки, на котором также будет представлена специальная лимитированная серия азербайджанского коньяка – X.O. Jazz.