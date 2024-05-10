Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.

Как передает Sputnik Казахстан, об этом глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил в Алматы.

«Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно», — подчеркнул он.

Мирзоян также отметил, что сторонам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора.

«Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше: можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке”, — подытожил Мирзоян.