Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет историческим событием для сохранения и установления прочного мира в регионе.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили в Тбилиси.

«Я заявлял о том, что если мы будем интенсивно работать в течение месяца, то сможем завершить этот процесс и подписать это важное соглашение с Азербайджаном. Я также хотел бы обсудить важность полного открытия инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и обеспечения стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены к полному разблокированию инфраструктурных и транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это экономически выгодно не только для Армении, но и других стран региона», — отметил он.