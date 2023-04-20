«Разрабатывается Стратегия развития азербайджанской культуры на 2020-2040 годы. Мы надеемся, что идеи, предложения, озвученные на этом форуме, внесут свой вклад в эту Стратегию».

Как передает АПА, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на кинофоруме «Азербайджанское кино — 125: Реальность, вызовы и цели».

«Всего 10 дней назад здесь был организован Театральный Форум, проходили обсуждения, связанные с театральной сферой. Надеемся, в ходе обсуждений на Кинофоруме будут определены пути решения проблем», — отметил он.

«Нас долгие годы не собирали и не спрашивали, какие проблемы переживает азербайджанское кино и как их можно решить», — сказал выступивший на кинофоруме народный артист Расим Балаев.

«Наконец-то сегодня мы собрались. Я очень рад этому. К сожалению, уже несколько лет нас никто не собирал вместе и не спрашивал о наших проблемах. Предлагаю на несколько лет перевести «Азербайджанфильм» на госдотацию. Это не навсегда, «Азербайджанфильму» потребуется финансовая поддержка до тех пор, пока он не найдет путь развития и не выйдет на общий кинорынок», — отметил он.