Пашинян заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

«Это новая ситуация. Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги, и мы сами. Так что, все нормально», — заявил Пашинян, комментируя слова Лаврова.