Пашинян заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

«Это новая ситуация. Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги, и мы сами. Так что, все нормально», — заявил Пашинян, комментируя слова Лаврова.

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| 2018-08-10T17:47:28+00:00 10 августа 2018, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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