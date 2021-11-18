Президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову «добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий» обеспечения её безопасности на западном направлении. По словам Путина, которые приводят агентства, Россия «не может просто так существовать и думать, что там может завтра произойти». Какие гарантии имеются в виду и как они должны быть оформлены, Путин не уточнил.

Теме напряжённых отношений со странами Запада была посвящена значительная часть выступления Путина на коллегии МИД в Москве. Впервые за более 20 лет пребывания у власти президент выступил на этом мероприятии, причём очно — из-за новой волны эпидемии коронавирусной инфекции в последние недели Путин, как правило, участвует в мероприятиях в онлайн-формате.

Путин обвинил страны Запада в том, что они «легко отказываются от любых прежних договоренностей», а также не обращают должного внимания на так называемые красные линии, о которых им говорит Россия. В качестве примера Путин привёл военную деятельность НАТО в Чёрном море. По словам президента, ситуация там «выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики». Нарушением красных линий он назвал и поставки летального вооружения Украине. При этом, как заметил Путин, действия России также вызвали «напряжение» на Западе. «Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше» — сказал Путин, подчеркнув при этом, что конфликты на западных рубежах Москве не нужны.

Наиболее жёсткой критике Путин подверг НАТО, однако раскритиковал и Евросоюз, который, по его мнению, отталкивает Россию «санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями». Критике подверглись и США, при этом Путин подчеркнул, что Москва «открыта к контактам» с Вашингтоном.

Говоря о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши, Путин обвинил польские власти в жестоком обращении с мигрантами, а страны Запада — в том, что они «втянули» Беларусь в кризис. (svoboda.org)