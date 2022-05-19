Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе многолетнего массового голода в том случае, если разрастающийся глобальный продовольственный кризис не будет остановлен. Выступая на организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности в Нью-Йорке, он заявил, что война в Украине усугубила ситуацию с продовольственной безопасностью, и без того обострившуюся из-за глобального потепления и пандемии COVID-19.

Гутерриш призвал Россию прекратить блокаду экспорта зерна из Украины. «Россия должна обеспечить безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах», — сказал генсек. «Можно рассмотреть альтернативные маршруты, хотя мы и знаем, что сами по себе они не позволят решить проблему», — добавил он. При этом Гутерриш подчеркнул, что «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».