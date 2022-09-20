Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но для этого он должен вернуть все захваченные земли, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В Узбекистане (на саммите ШОС в Самарканде) я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры. И он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично», — сказал Эрдоган.

Однако он подчеркнул, что война не может закончиться присоединением каких-либо территорий Украины к России. «Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение земель, которые были захвачены, станет действительно важным. Это то, что ожидается. Это то, чего мы хотим. Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Земли, которые были захвачены, будут возвращены Украине», — подчеркнул президент Турции.

Он также напомнил, что с 2014 года просит Путина вернуть Украине Крым. «Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что «если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар. Но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед», — признал Эрдоган.

На вопрос о том «осознает ли Путин, что просчитался, недооценив волю украинского народа к самозащите?», Эрдоган сказал, «ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг».

Отвечая на вопрос «смогли ли русские оправдать это вторжение», Эрдоган сказал:

«Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не безнадежен», — подчеркнул глава государства.