Особенности национального макиавеллизма

Парламентские выборы в Азербайджане запланированы на ноябрь 2020 года. Об этом не раз заявляла правящая партия страны, хотя оппозиционеры иного мнения и все еще надеются на досрочные выборы. Есть ли для этого фундаментальные причины тема отдельной статьи и тут много причин и «за» и «против».

Будут ли досрочные парламентские выборы или же они состоятся по запланированному графику, либо вообще будут отсрочены, покажет время и развитие политических событий. А на сегодня, можно полноценно констатировать тот факт, что политическое поле Азербайджана разогрето и имеется тенденция постоянного подогревания.

Говоря о «политическом поле», нужно понимать, что все «разборки» ведутся между политическими силами уже долгие годы, ведутся они за закрытыми дверьми: сор, как говорится, из избы не выносят. А общественность получает непроверенную информацию и вынуждена принимать слухи как факт. Но бывают моменты, когда те или иные лица вдруг начинают делать определенные заявления, что и создает политический тренд и говорит о чем-то важном.

Причем заявления эти в последнее время делаются со стороны депутатов, с чем можно всех нас поздравить. Поздравить сразу с двумя примечательными моментами: первый – это то, что мы начали слышать меджлисменов, имен которых раньше не знали; второй – это с началом предвыборной гонки к парламентским выборам ноября 2020 года.

На днях один из основателей правящей партии «Йени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов выступил с резким заявлением в адрес бывших оппозиционеров, которые перешли на сторону власти.

«Если даже нам удалось их купить, есть зарубежные силы, которые не хотят видеть развития Азербайджана. Эти люди находятся в руках этих внешних сил. Сколько бы мы не давали им денег, они все равно не будут служить нашим национальным интересам. Их основной целью было получить деньги от внешних сил и прибрать власть к своим рукам. Да, некоторые из них затем перешли на нашу сторону, заработали денег и даже стали депутатами. Но хочу сказать, что враг никогда уже не станет другом. Поэтому нам не нужна их дружба», — сказал Эльдар Ибрагимов.

Данное заявление вызвало такой резонанс в социальных сетях, что пришлось вмешаться главному идеологу правящей партии, помощнику президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанову.

«Как помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам и лицо, представленное в руководстве ЙАП, заявляю, что позиция партии и действующей власти по этому вопросу была определена еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и остается неизменной», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что такая же политика последовательно проводится и продолжателем политического наследия общенационального лидера Гейдара Алиева – президентом Ильхамом Алиевым. Наглядным примером этого является заявление Ильхама Алиева «Я президент всех азербайджанцев», сделанное им после президентских выборов 2003 года.

«Еще раз отмечаю, что эти принципы неизменны. Азербайджанские власти готовы к диалогу и сотрудничеству с любым человеком или группой, которые хотят служить азербайджанскому государству и государственности. Заявления, распространенные от имени Эльдара Ибрагимова, не отражают позицию власти и правящей партии «Йени Азербайджан », — сказал Али Гасанов.

Странно, не так ли? Почему вдруг на ровном, а может и не совсем, месте, депутат и один из основателей «Йени Азербайджан» делает такое заявление, которое по логике должно держаться в тайне. Ведь речь идет об открытом подкупе экс оппозиционеров, которые ныне готовы перегрызть глотку любому обидчику правящей партии? Таких, кстати, в парламенте и правительстве нынче не мало.

Вот, например, один из несостоявшихся системных оппозиционеров Гудрат Гасангулиев заявляет, что «руками депутатов в Азербайджане готовят дестабилизацию».

В интервью пресс-службе своей партии (хотя не совсем понятно, как можно дать интервью пресс-службе своей партии) Гудрат бей заявил, что не удивлен последними заявлениями представителей правящей команды, которые наносят вред интересам власти, намекая, видимо, на Эльдара Ибрагимова.

«Все знают, в чьих подручных во власти они превратились и чьи поручения выполняют. Все эти заявления направлены на срыв мероприятия «Не допустим вмешательства внешних сил в политические процессы Азербайджана!», которое пройдет 11 сентября с участием политических партий, НПО и руководителей СМИ. Эти заявления также рассчитаны на очернение власти на международной арене в преддверии выборов. Время от времени мы видим, что происходит с обнаглевшими людьми во власти. Как говорится, наглость живет всего 40 дней», — сказал Гудрат Гасангулиев.

По его словам, настало время, когда власть в очередной раз должна заняться самоочищением. Если этого не сделать сегодня, завтра этот процесс станет более сложным.

«Власть должна перейти в действие, чтобы защитить себя и весь Азербайджан.То, что «Дело МНБ» не было доведено до логического конца, вдохновило некоторых. Они убеждены, что, используя осенью ручную оппозицию, они смогут нарушить стабильность и добиться своих целей», — сказал Гудрат Гасангулиев.

Ситуация такая какая есть. Создается впечатление, что на столе у всех лежит «Государь» от Макиавелли, и каждая из политических сил в стране вычитывает по несколько раз строчки этой книги, дабы еще больше взять от этого великого итальянского мыслителя. Ситуация на первый взгляд проста, правящая партия, которая ранее в определенный период была несколько слабее, потеснилась и поделилась бюджетным «пирогом» с теми, кто был не доволен, взамен на лояльность.

Сейчас же настал момент, когда нужно «покупать» лояльность других лиц, более агрессивных, амбициозных и влиятельных. Но для этого правящей партии нужно высвободить бюджетную нагрузку и освободить депутатские кресла. Старых недооппозиционеров пора «сливать» в историческое прошлое. Тем более, что эта экс оппозиция сегодня потеряла всякое доверие, а вместе с тем и моральную легитимность называться оппозицией, чтобы еще и собирать вокруг себя кого-то.

«Они уже не серьезны, ни на что не влияют, пора с ними кончать», — думают некоторые представители правящей элиты.

Но не тут-то было. Слить этих «оппозиционеров» будет не так просто. Эти лжеоппозиционеры, уже давно в одной связке с крупными политическими игроками внутри власти. Они представляют их интересы в парламенте, а потому «сливать» их будет сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, так как последние находятся на острие внутриэлитного противостояния.

Теперь, что мы имеем. Правящая партия на то и правящая, что она никуда уходить не собирается и чтобы сохраниться, ей необходимо освободить корабль от лишнего груза. Пусть даже от тех, которые им клялись всеми святыми в лояльности. Подручная оппозиция сделав ставку в пользу правящей партии теперь рискует остаться ни с чем (хотя о таком «ни с чем» мечтает более 80% населения страны, так как они за это время туго набили кошельки).

Кажется, коматозному состоянию политической атмосферы последних 15 лет приходит конец. Настает время фундаментальных изменений политической конфигурации, перетасовки кадров и финансовых распределений. Старые элиты должны быть заменены новыми, чем и объясняются телодвижения тех, кто боится за свой кусок.

С одной стороны «пирог» сильно уменьшился, на всех не хватает, а аппетиты остались прежними. С другой стороны, в стране выросло новое поколение оппозиционных политиков, которым все эти внутриэлитные драки вообще не интересны.

Креатив в мышлении отсутствует, ну а все эти шаблоны о «сильном государстве», «патриотизме», об «адресной социальной помощи», «сильной экономике», «беспокойстве государства о благосостоянии населения» вызывают только раздражение.

Вчера состоялось мероприятие, в попытке срыва которого Г.Гасангулиев обвинял некоторых представителей правящей партии. Правительство провело круглый стол с политическими партиями и общественными деятелями, на тему «Политические партии против вмешательства в политические процессы внешних сил». На круглом столе приняли участие представители НПО, СМИ, а также всех остальных девальвированных политических партий. Партии «Мусават» и «Народный Фронт Азербайджана» от участия отказались, а партия РеАл и вовсе не была приглашена.

А какой толк от сегодняшней встречи? Ни оппозиция, ни правящая партия не имеют устойчивую электоральную почву под ногами. И те и другие потеряли общественный пульс. Зато мусаватисты, «фронтовики» и «реаловцы», можно считать получили каждый по одному плюсику в свою копилку.

В таких вот условиях Азербайджан со скоростью мчится в 2020, в котором и произойдет драматическое развитие политической ситуации. Остается только лишь надеяться, что у некоторых лиц вера в государственность и светлое будущее страны возьмут вверх над личными интересами.