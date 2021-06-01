В Армении продолжается и будет еще длиться немалое количество времени своеобразный конкурс по озвучиванию громких, но смешных заявлений. На сей раз «отличился бывший первый замглавы Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян. Он весьма эмоционально отреагировал на заявление и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что некоторые генералы стали распространителями буклетов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Пашинян имен не называл, но на воре, как гласит поговорка, и шапка горит. Причем, основательно так горит. “Пашинян — глупец, идиот и лжец, … как я могу еще отреагировать?”, — изрек Т.Хачатрян. Замечательное заявление, в очередной раз демонстрирующее реальный уровень культуры полемики в стране победившей «шашлычной революции». Остается удивляться, что пока до озвучивания матерщины дело не дошло. Впрочем, все еще впереди. При этом, важно отметить некоторый важный нюанс.

Дело в том, что воинское звание генерал-лейтенант Тирану Хачатряну было присвоено 24 января 2020 года. То есть, до 44-дневной войны. И присвоил это высокое звание ему «глупец, идиот и лжец» Никол Пашинян. Но это еще не все. Этот самый Хачатрян был назначен заместителем начальника Генштаба ВС РА 15 июня 2020 года. Тоже, кстати, Пашиняном. Который в то время, по мнению Хачатряна, еще не был «глупцом, идиотом, лжецом». По крайней мере, армянский генерал об этом публично не заявлял. Стеснялся, надо полагать.

«Внезапно прозрел» он после того, как лишился должности. Напомню, что по сообщениям армянских СМИ, он был лишен ее после несогласия с заявлением о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Как известно, тема эта потом просто была «замята», хотя целый ряд военных экспертов, в том числе и российских, косвенно или прямо подтвердили высказывания Никола Воваевича. Да и сам Хачатрян, вынужден напомнить, в период 44-дневной войны не апельсины в ереванском аэропорту грузил.

Он нес прямую ответственность за ход войны, за действия армянской армии. Война оказалась проиграна, армия разгромлена и Хачатряну срочно понадобилось найти максимально «героический» способ «тактического отступления». Вот он и придумал, решив предстать перед армянской общественностью в облике долго молчавшего, но в итоге заговорившего «бравого вояки». Выглядит это смешно и жалко. Особенно, с учетом тех слов и выражений, что использует Хачатрян для критики в адрес человека, который пока еще является исполняющим обязанности премьер-министра и Верховного Главнокомандующего в РА.

Впрочем, тут смешно и жалко не только это. Генерал-лейтенант опроверг и утверждения Пашиняна о том, что он всегда поддерживал армию: “Ни разу, ни на секунду нам не была оказана поддержка. Самые примитивные задачи обеспечения, которые они должны были организовать, не были выполнены. Я не говорю об оружии и боеприпасах, использовании дипломатических каналов, проведении соответствующей работы”, — заявил Хачатрян.

О том, как Пашинян безостановочно названивал лично президенту РФ Владимиру Путину и руководителям мировых держав, знают все, и не только в РА. Эта тема даже стала поводом для насмешек, ввиду того, сколь назойливо выглядел Никол Воваевич. Но, как ни крути, обвинять его в бездействии нечестно. Что до оружия и боеприпасов, то на сей счет тот же самый Хачатрян, даже пребывая на должности командующего фронтом, в период 44-дневной войны, ни разу публично не заявлял. Так что, грош цена его нынешним утверждениям, справедливость которых весьма условна.