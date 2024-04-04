Повышение с 1 апреля в 2,6 раза тарифов на подземных автостоянках, а также обновленные цены на парковку на территории Бакинского железнодорожного вокзала вызвали недовольство жителей и активно обсуждается в соцсетях.

Агентство наземного транспорта Азербайджана объяснило повышение тарифов тем, что доходы подземных паркингов Дома правительства, Зимнего парка и Центрального парка не полностью покрывают затраты. По этой причине с целью сокращения убытков, а также для повышения уровня обслуживания населения было признано целесообразным изменить действующие тарифы.

Возмущены этим нововведением и некоторые депутаты. Так, Тахир Керимли призвал пересмотреть решение о повышение тарифов на подземных автостоянках, отметив что они слишком дорогие. А Вугар Искендеров считает, что владельцам автомобилей невыгодно парковаться на платных стоянках более 1-2 часов, а новые тарифы не соответствуют доходам населения.

Комментируя это в беседе с # эксперт в области транспорта Аслан Асадов заявил, что Баку разделен на несколько парковочных зон. «В центре города наблюдается большое количество автомобилей и по этой причине новые тарифы на подземные автостоянки установлены в соответствии со сложившейся ситуацией. Необходимо учитывать, что в центре города сосредоточены объекты общепита, исторические памятники, музеи и другие учреждения. То есть, это практически не зона проживания, а территория для пеших прогулок», — отметил он.

В свою очередь, другой эксперт в области транспорта Эльмаддин Мурадлы заявил, что цены парковки на территории Бакинского железнодорожного вокзала определило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Первичный анализ показывает, что ежесуточно туда прибывает 300-500 автомобилей. Примерно 70% этих автомобилей покидают данную территорию в пределах 15 минут, то есть они не платят за парковку по новым правилам. Автомобили привозят или отвозят пассажиров и этот процесс занимает у них не больше 15 минут. Если они превысили этот бесплатный лимит до получаса, то тариф составляет всего лишь 1 манат. Парковка на территории Бакинского железнодорожного вокзала рассчитана на 72 автомобиля. Если использовать это место как парковку, то эта ситуация может привести к недовольству пассажиров, которых возмутит наличие большого количества автомобилей, мешающих их передвижению. Поэтому я считаю правильным решение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» об увеличении тарифов на парковку. С точки зрения управления транспортом это верное решение.

Если подойти к этому вопросу с социальной точки зрения, то правы владельцы автомобилей, которым не по карману многочасовая парковка. Но как я отмечал, данная парковка рассчитана на 72 автомобиля. По этой причине не стоит выпячивать социальный аспект данного вопроса. Эта территория железнодорожного вокзала и она предназначена для пассажиров», — сказал Мурадлы.

Коснувшись повышения тарифов на подземные парковки, эксперт отметил, что необходима система скидок для проживающих или работающих поблизости владельцев личных автомобилей. «На мой взгляд, необходимы определенные индивидуальные подходы в этом вопросе. Для проживающих на конкретной территории автовладельцев парковка является бесплатной, а для работающих в этой зоне водителей необходимы льготные скидки. К примеру, можно внедрить специальные карты для абонентской оплаты парковки, расположенных поблизости их мест работы. Если будет применяться такой подход, то и население будет довольно. В любом случае эти вопросы обсуждаются и рассматриваются, но в целом тема парковки очень сложная сфера, так же, как и ее управление», — заявил Мурадлы.

Касаясь повышения тарифов на подземных автостоянках, он отметил, что предложение рождает спрос. «Содержание подземных автостоянок должно покрывать затраты. К тому же тарифы на подземные автостоянки гораздо дешевле, чем на наземные», — считает эксперт.

Столица Азербайджана давно нуждается в реформах в области управления парковочным пространством, особенно в центре города. Как показывает мировой опыт, справиться с загруженностью городов личным автотранспортом без ограничительных мер невозможно. Судя по всему, в Азербайджане решили перенять примененный 20-30 лет назад опыт Сеула и Токио. В этих городах началось сокращение парковочных мест в центре, а также были подняты тарифы на парковку. Это делалось с целью пересадить как можно большее количество жителей на общественный транспорт.

В случае с Баку стимулировать местных жителей пользоваться общественным транспортом у почившего в бозе Бакинского транспортного агентства (БТА) не получилось. Более того, данная структура совершала шаги, которые приводили к обратному действию. Меры, которые должны были привести к тому, чтобы жители отказались от личных автомобилей и выбрали общественный транспорт, по идее обязаны были идти параллельно с развитием общественного транспорта и повышением качества оказываемых услуг. А этого чуда не произошло и по сей день — жители Баку все еще предпочитают пользоваться личными автомобилями.

По этой причине затея с ограничением въезда личного автотранспорта в центр города и повышением тарифов на автостоянки пришлась по душе не всем. По всей видимости, после ограничительных мер к владельцам личного автотранспорта, власти намерены обратить внимание на увеличение эффективности и привлекательности общественного транспорта. Пока об этом идут всего лишь разговоры, хотя сегодняшняя ситуация в общественном транспорте удручает, а ограничительные меры вызывает раздражение некоторой части населения. И теперь самое главное для транспортных чиновников успешно воплотить эти планы в жизнь, чтобы не повторить печальную судьбу БТА…