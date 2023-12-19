Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций запретил поставлять в Россию программное обеспечение (ПО) для управления промышленными предприятиями, а также для промышленного дизайна и производства.

Под запрет попали системы автоматизированного проектирования (САПР), в том числе Autodesk (включая AutoCAD), SolidWorks, SAP, Oracle, Microsoft и др.

Несмотря на то, что перечисленный софт перестали поставлять в Россию еще летом 2022 года, большинство предприятий по-прежнему его используют.

«Многие организации реализовывали свои проекты в Autodesk или других зарубежных САПР, поэтому поддержка вынужденно продолжается, иначе придется разрабатывать все с нуля», — отметил в разговоре с «Коммерсантом» глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

По его словам, российские предприятия покупали ПО на длительный срок и, хотя поддержки продуктов от разработчиков нет уже больше года, подписки еще не закончились. «Санкции Евросоюза на продажу промышленного ПО могут быть направлены на затруднение поставок софта и поддержки по параллельному импорту», — говорит Смирнов.

Согласно его оценке, российское инженерное ПО сейчас занимает лишь около 30% рынка. На российские решения начали переходить только крупные компании, тогда как средний и малый бизнес продолжает работать на иностранном софте, подтвердил независимый эксперт IT-рынка Денис Касимов.

«Больше всего страдают зарубежные компании, которые были переданы российскому менеджменту. Вся работа таких организаций строилась на иностранном софте», — отметил Касимов.

Переход с импортного ПО на российское в крупных промышленных компаниях занимает не один месяц, так как необходимо перевести всю операционно-хозяйственную деятельность организации с одних платформ на другие и обеспечить при этом бесперебойность производства и отгрузок готовой продукции, пояснил директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Цементум» Виталий Богаченко.

По его словам, в «Цементуме» уже перевели все критичные бизнес-процессы на российское ПО, но «системы требуют донастройки и доработки, работа займет еще год».

Введенные ЕС санкции означают прекращение работы с российскими контрагентами, даже если срок лицензии еще не истек, пояснил юрист NSP Глеб Бойко. Однако он предположил, что ЕС может установить переходный период для завершения взаимодействия и сделает ряд исключений.

«Например, ПО могут разрешить дочерним структурам европейских компаний. Чисто российскому бизнесу могут позволить использовать ПО для предотвращения ситуаций, которые могут негативно сказаться на безопасности и состоянии окружающей среды», — считает Бойко. (moscowtimes.ru)