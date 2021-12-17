«Абхазия зависима от России по ряду важных вопросов, в связи с чем абхазскому государству приходится делиться с РФ суверенитетом», заявил т.н. президент Абхазии Аслан Бжания 15 декабря на встрече с депутатами парламента. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

«Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они её охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения охраны имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету», — сказал Бжания.

Он добавил, что у Абхазии также нет своей валюты, кроме того, из России регулярно приходит финансовая помощь на социальные нужды республики. Он отметил, что его предшественники в 2008 и 2014 годах подписали с Россией ряд соглашений, которые нужно выполнять.

Бжания напомнил, что еще несколько лет назад Сухуми обязался предоставить России участок земли под военную базу, но это так и не было исполнено. Глава республики назвал это «очень серьезной ошибкой».

«Я считаю неправильным то, что мы не выделили несколько десятков гектар земли в селе Маркула Очамчырского района под строительство совместной военной базы», — заявил т.н. президент.

Стоит отметить, что о необходимости поделиться с Россией суверенитетом Бжания заявил также в конце ноября на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции. Это высказывание тогда многих возмутило. В оппозиционных партиях и движениях выразили несогласие с этим заявлением.

На 21 декабря в Сухуми запланирован протестный митинг. Бжания призвал сограждан не приходить на него. Он заявил, что там могут перейти к незаконным акциям.

Что там вообще происходит, интересно? Судя по сообщению, в сепаратистском образовании есть какие-то силы, выступающие за ограничение военного присутствия РФ в этой оккупированной ею части Грузии. Чего они надеются добиться этим? Что это за оппозиция «президенту»?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— В Абхазии есть силы, которые очень противятся дальнейшей аннексии со стороны России. Я думаю, что со временем они слабеют, потому что всем становится ясно, что Абхазия просто-напросто неспособна выжить самостоятельно, слишком сильно зависит от России. Москва еще долго терпела так называемую независимость Абхазии, а в последнее время стала давить. В прошлом году она, например, перекрыла ей финансирование, и после этого т.н. правительство в Сухуми вынуждено было пойти на уступки, в том числе на назначение министром иностранных дел Инала Ардзинба – это кадр Кремля, кадр Суркова.

При этом еще Бжания сделал очень интересное заявление, что в Абхазии можно разрешить иностранцам покупать недвижимость. И это очень серьезная проблема, поскольку если это допустить, то всё скупят, конечно, русские. И, наконец, он заговорил про так называемый частичный суверенитет. Ясно, что готовится аннексия Абхазии, и некие местные силы этому противятся. Я думаю, что не так уж и просто им будет, потому что сила, конечно, на стороне Москвы.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Действительно, в оккупированной Абхазии идет процесс борьбы за влияние среди внутренних сил. Этот процесс периодически выливается в заявления той или иной группы, но по факту все понимают, что никакого суверенитета у Абхазии нет, так как это просто оккупированный регион Грузии, где всё решает исключительно Кремль и его ставленники.

Абхазия не имеет никаких атрибутов независимости. Не только потому, что это оккупированная территория, но и потому что даже признавшая эту так называемую независимость Россия заинтересована исключительно в размещении там своих баз и манипулировании с помощью этой оккупации развитием и продвижением Грузии в евроатлантические структуры. Не потому, что России как-то вредит это продвижение, а потому что чем больше Грузия становится демократической страной, тем больше возникает у россиян вопросов, типа, «почему мы так не можем» и, следовательно, — тем больше страха у Кремля, что российский народ, насмотревшись на свободы, права и демократии, захочет смести свой мафиозный режим.

Что касается Абхазии, единственный путь защиты суверенитета этого региона лежит через возвращение в состав Грузии — с широкой автономией и всеми привилегиями, которые есть у грузин, включая безвиз в Евросоюз, защиту прав и свобод, и так далее.