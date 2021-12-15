В трагедии, которая произошла 13 декабря на севере Москвы, как это не покажется на первый взгляд, нет ничего странного. Это — итог той азербайджанофобии, которой пропитаны с детства многие армяне. Причем, вне зависимости от страны своего фактического проживания. Вот и сейчас, по предварительным данным, 60-летний Мурад Оганесян ворвался в заведение и ранил 40-летнего доктора Джамала Одилова (https://www.youtube.com/watch?v=bELf9i7P7mY). Оганесян был задержан сотрудниками полиции, по факту проводится расследование.

Позже стало известно, что Мурад Оганесян оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи» про советских штрафников-подростков. Кроме того, Оганесяну принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», занимавшиеся выпуском фильмов на разных носителях.

То есть, перед нами персонаж, который вроде бы добился какого-то жизненного успеха, который вроде бы читал книги, умеет отличать консервы от консерватории. Но все это, как выясняется, в момент улетучивается, уступая место поистине звериному поведению, оправдания которому нет и быть не может. В этом убедились и сотрудники Узбекской службы Радио Свобода, которые побеседовали с руководителем клиники, где произошел инцидент.

Мужчина по имени Бабур заявил, что Оганесян действительно лечил свой зуб 6 месяцев назад в их клинике:

«13 декабря без предварительной записи в клинику явился Оганесян. Пострадавший Джамал Одилов из Ташкента, очень квалифицированный специалист. Когда врач Джамал вышел в коридор и хотел войти в рентгеновский кабинет, Оганесян вытащил нож из пакета и нанес удар в бок Джамала. Наш другой сотрудник по имени Рахмонберди увез Джамала в больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — поведал он.

Что могло заставить проживающего в России армянского продюсера нанести ножевые ранения узбекскому врачу? Ответ шокирует. «Во время ночного допроса следователь спросил у Оганесяна о причинах нападения, на что он ответил: «Я думал, что он азербайджанец»».

«Понимаете, то есть человека режут ножом только потому, что он похож на азербайджанца», – возмущенно отмечает руководитель клиники.

Он прав. Такая угроза была, есть и будет. Достаточно вспомнить, как вели себя армяне в США, в городах Европы, а также в России до, во время и сразу после углубления военного противостояния между Азербайджаном и Арменией. Так было после товузского инцидента, являвшегося осознанной провокацией официального Еревана. Так произошло и в ходе, а также после, 44-дневной войны.

Армяне устраивали налеты на азербайджанцев, чаще всего налетая группой на одного. Доходило, как это было в Украине, и до стрельбы армян в азербайджанцев. Таким образом этнические армяне вымещали горечь поражения в 44-дневной войне, которую РА проиграла. Но, рассуждая шире, корни этой ненависти стоит искать в армянской национальной мифологии, на которой воспитываются новые и новые поколения армян. Это бесконечные претензии на земли разных государств мира. Причем, не только Азербайджана, но и Турции, Грузии, России, Украины и, даже, Израиля. Кроме того, команда любительской лиги, играющая в городе Ходжавенд, где временно размещен российский миротворческий контингент, вышла на поле, наступая на азербайджанский флаг. А один из «спортсменов» плюнул на азербайджанский флаг. Свою провокацию армяне засняли на камеры и выложили в сеть.

Генеральная прокуратура Азербайджана уже выступила в связи с этим с заявлением. В нем говорится, что военно-политическое руководство Армении продолжает совершать провокации против Азербайджана, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права. «В связи с этим фактом генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджана) УК Азербайджана. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Будут приняты необходимые меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в совершении преступления», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Очень хотелось бы увидеть задержание, а после и доставку этих провокаторов в Баку. Уверен, что тут они бы начали каяться и молить о прощении. Ровно так, напомню, себя вели многие иные армянские провокаторы до того, как до них добралась азербайджанская сторона. При этом, важно помнить и о том, что процесс взращивания новых поколений армянских провокаторов, готовых убивать азербайджанцев только за то, что они азербайджанцы, продолжается. Так, на днях в армянских Телеграмм-каналах распространились фотографии с «учений» для детей. Армянские дети в военной форме учатся ненавидеть и убивать азербайджанцев. «Увидьте Армению завтрашнего дня в этих детях, сейте в них Нжде и Андраника, и нация получит новых Нжде и Андраников, потому что они полны мести, они знают цену борьбы за свободу лучше многих», — призывает заместитель командира отряда смертников «Орлы 30 Арарат» Епрем Маргарян.

Вот по вине таких провокаторов потом и вырастают поклонники армянских террористов, которые готовы пускать в ход нож при виде азербайджанцев в России, странах Европы, США.