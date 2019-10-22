Новый прокол российских кибер-шпионов

Российские шпионы подставились в очередной раз. Служба безопасности и информации Чехии объявила о раскрытии и ликвидации российской агентурной сети, которая, как сообщает чешская контрразведка, действовала на территории страны.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается», — заявил в понедельник глава ведомства Михал Коуделка на пресс-конференции в парламенте Чехии.

По его словам, раскрытая сеть была частью более длинной цепочки, которую российские спецслужбы использовали в Чехии и готовили к использованию в других странах Европы.

Коуделка отмечает, что агентурная сеть была создана ФСБ и финансировалась российским посольством в Праге. Ее целью, по словам главы службы контрразведки, было «посредством специально созданных серверов осуществлять атаки на различные цели в Чехии, а также на ее зарубежных партнеров».

В российском посольстве в Чехии эту информацию конечно же объявили «недостоверной». «Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью», — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Кстати, даже в одной Чехии это не первый такой случай. В декабре прошлого года Коуделка уже заявлял о раскрытии российской шпионской сети, а также о противодействии китайским шпионам в стране.

«За последние пять лет мы воспрепятствовали десяткам российских и китайских офицеров в их деятельности — или рекомендацией не давать им аккредитации, или их отъездом (из страны) так называемым «тихим методом». В начале этого года мы, например, информировали тех, кого нам положено по закону, что нам удалось успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики, и полностью парализовать ее деятельность», — говорил он.

В марте этого года чешское издание Respekt сообщало, что российская агентурная сеть осуществляла хакерские атаки и состояла из нескольких российских граждан и выходцев из России, получивших гражданство Чехии.

По информации издания, группа действовала в Праге под прикрытием двух частных компаний по продаже компьютеров и программного обеспечения и подчинялась подразделению контрразведки ФСБ России.

Чешские СМИ также утверждали со ссылкой на Службу безопасности и информации, что как минимум треть сотрудников российского посольства в Праге могут быть сотрудниками российских спецслужб.

Весной прошлого года Чехия выслала трех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Премьер-министр страны Андрей Бабиш позднее пояснил, что речь шла о высылке «незадекларированных разведчиков».

Все вышеперечисленное явным образом подтверждает давно высказываемые подозрения, что Путин давно уже сделал ставку на создание кибер-войск нового поколения, хоть и стремится как можно меньше афишировать этих своих теневых бойцов. Но факты не скроешь – не одна и не две страны ЕС уже не раз обвиняли именно Москву в попытках вмешательства в ход политических голосований. Навскидку, Австрия, Испания. А первый раз они «хорошо» засветились попытками вмешательства в работу электронной системы голосования в США, когда в президенты баллотировался Доналд Трамп.

То есть, спецслужбам стран свободного мира надо как можно серьезнее относиться к подобным случаям, к раскрытию агентурных сетей. Слишком частая повторяемость похожих случаев свидетельствует скорее всего о том, что Кремль давно уже не жалеет средств на выстраивание собственной сети высокопрофессиональных хакеров, действующих уже едва ли не на всех континентах. Как известно, особенность работы хакеров состоит в том, что они даже удаленно способны проникать в секретные, защищенные компьютерные архивы практически любой организации. А это значит, что Кремль стремится к полному обладанию информацией про всех и вся, чтобы ему легче было выстраивать логику своих манипуляций. С технической точки зрения, курс весьма оправданный и дальновидный. С моральной же – абсолютно аморальный. Именно поэтому действия спецслужб Чехии не заслуживают ничего кроме аплодисментов.