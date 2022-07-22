Из Европы в настоящее время выслали примерно половину «российских шпионов».

Как передает РенТВ, соответствующее заявление сделал глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации по защите Донбасса из Европы выдворили примерно 400 российских дипломатических сотрудников. Мур считает, что они якобы работали на российскую разведку, сообщает The Guardian.

Мур также убежден, что это наполовину сократило способность России «заниматься шпионажем» в Евросоюзе.

При этом британец отметил, что с конца февраля спецслужбы государств Запада предприняли «согласованные усилия» по разоблачению российских разведчиков. Он также заявил, что несколько российских агентов за последние месяцы были арестованы.

Также Мур заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель может появиться возможность для контрнаступления.

Мур уверен в том, что «российские войска скоро выдохнутся». По его мнению, им якобы будет сложнее поддерживать численность личного состава в ближайшие недели, а также труднее подвозить материальные средства.