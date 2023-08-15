Правоохранительные органы Великобритании задержали трех человек, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб, сообщает «Би-би-си».

По данным издания, речь идет о гражданах Болгарии: Орлине Русеве (45 лет, из Грейт-Ярмута в графстве Норфолк), Бизере Джамбазове (41 год, из Хэрроу, северо-запад Лондона) и Катрине Ивановой (31 год, проживает по тому же адресу в Хэрроу).

Всех троих задержали еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. На текущий момент подозреваемые находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. При этом следствие считает, что задержанные использовали их с «неправомерным умыслом».

В частности, среди документов обнаружены паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Подозреваемые жили и работали в Великобритании в течение многих лет. За все время проживания в стране они несколько раз сменили адреса. Русев, который вел дела и в России, переехал в Великобританию в 2009 году и на протяжении трех лет занимал техническую должность в сфере финансовых услуг.

В его онлайн-профиле LinkedIn указано, что ему принадлежит бизнес, связанный с перехватом коммуникаций или электронных сигналов. В качестве своего места работы Русев также указал Минэнерго Болгарии, где он, по его словам, занимал должность советника.

Соседи Джамбазова и Ивановой в Хэрроу считали, что они семейная пара. Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова в своем профиле в LinkedIn отметила, что работает лаборанткой в частной медицинской компании.

Пара переехала в Великобританию около 10 лет назад и руководила общественной организацией, которая предоставляла услуги болгарским гражданам. Одной из целей организации было познакомить приехавших с «культурой и нормами британского общества». Кроме того, пара работала в избирательных комиссиях на выборах в Болгарии, которые организовывались для проживающих за рубежом граждан страны.

Трое подозреваемых должны предстать перед судом в Лондоне в январе 2024 года.

В контртеррористическом подразделении полиции отметили, что сейчас приходится уделять больше времени расследованию шпионажа и угроз со стороны России.

В 2018 году российские агенты пытались убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». До этого, в 2006 году, бывший сотрудник российской разведки Александр Литвиненко скончался в Лондоне после отравления радиоактивным полонием.

После начала войны в Украине возможности российских спецслужб в Европе сильно сократились, писала Washington Post со ссылкой на сотрудников западных разведок и правительств. Собеседники издания утверждали, что российские спецслужбы столкнулись с невозможностью поддерживать связи с агентурой, сохранять агентские сети и снабжать Кремль важной информацией.