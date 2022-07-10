ЕС строит бункер для секретных переговоров против российских шпионов.
Об этом сообщает EUobserver.
Обойдется такое помещение в 8 млн евро. Это защищенное место будет расположено в Брюсселе, в котором будут проводиться встречи без российских шпионов. Помещение будет отключено от интернета.
По информации издания, в бункере смогут разместиться около 100 человек — до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал. Он будет оснащен своей собственной связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.
Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.