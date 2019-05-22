Названы районы Баку с самым высоким уровнем атмосферного загрязнения

«В мае был произведен выездной мониторинг атмосферного воздуха в городах Баку и Сумгайыт».

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, по результатам мониторингов, уровень загрязненности атмосферы в населенных пунктах Насиминского, Хатаинского, Низаминского, Сабаильского, Ясамальского и Сабунчинского районов немного превысил норму, что объясняется активным движением транспорта на указанных территориях: «Превышение уровня пыли также связано с проведением во всех столичных районах строительно-монтажных работ. Результаты показывают, что по сравнению с другими административными районами, уровень загрязненности атмосферы в Хатаинском, Низаминском и Сабунчинском районах значительно выше».

У.Тагиева отметила, что аналогичный мониторинг также был проведен в Сумгайыте: «Результаты показали, что показатели качества воздуха в поселках Гаджи Зейналабдин Тагиев и Джорат в пределах санитарной нормы. Сравнительный анализ двух городов показывает, что качество атмосферного воздуха в  Сумгайыте более благоприятное».

| 2019-05-22T16:44:54+00:00 22 мая 2019, 19:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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