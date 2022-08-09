«В результате влияния холодного атмосферного фронта с севера в течение нескольких дней на территории Азербайджана наблюдаются неустойчивые, дождливые и ветреные погодные условия».

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в некоторых районах страны прошли грозы и выпал дождь: «В некоторых районах осадки носили интенсивный характер. В западных районах выпал град. За 8 дней августа 6 дней температура была выше, а два дня — ниже климатической нормы.

Неустойчивые погодные условия сохранятся до полудня 9 августа, осадки постепенно прекратятся. С 10 августа и до середины второй декады ожидаются погодные условия без осадков. Будет дуть слабый восточный ветер.

Температура воздуха постепенно повыситься по сравнению с последними днями. Также в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается умеренный северо-западный ветер. С завтрашнего дня в столице также не ожидаются осадки. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ожидается, что температура воздуха будет постепенно повышаться по сравнению с сегодняшним днем и достигнет 37 градусов».