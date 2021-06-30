Власти Канады к 2035 году разрешат продавать в стране только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом во вторник сообщила канадский вице-министр финансов Мона Фортье в Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы [правительство] объявляем, что к 2035 году все новые легковые и грузовые автомобили будут продаваться с нулевым уровнем выбросов», — написала она. Фортье добавила, что данная инициатива позволит властям Канады приблизиться к цели по достижению нулевого уровня выбросов двуокиси углерода в атмосферу в 2050 году.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу. Канада намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% по сравнению с показателями 2005 года, а в 2050 году довести их до нуля.