В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет. К смерти были приговорены и приговор был осуществлен для 883 человек в 20 странах. Это на 53% больше, чем годом ранее. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Amnesty International.

Отмечается, что резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году.

В Иране число казней за год выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии — с 65 до 196, в США — с 11 до 18. В Египте за 2002 казнили 24 человека.