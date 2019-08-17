На следующей неделе начнет работу центр совместных операций

Турецко-американский Центр совместных операций по Сирии начнет функционировать в полную силу на предстоящей неделе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, в ходе поездки инспекционной поездки в провинцию Шанлыурфа, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, стороны в целом достигли договоренности по многим вопросам, включая контроль и координацию воздушного пространства над будущей зоной безопасности в Сирии.

«Установленный график до сегодняшнего дня осуществлялся без задержек. Ожидаем, что он будет выполняться в том же порядке и впредь. Мы внимательно следим за этим», — отметил глава турецкого военного ведомства.

Министр подчеркнул, что для Анкары неприемлема поддержка со стороны союзников по НАТО деятельности террористической организации YPG/PKK/ «Поддержка нашими союзниками террористов, их сотрудничество с YPG для нас необъяснимы. Мы ожидаем незамедлительного прекращения этого», — заявил он.

Ранее турецкий министр заявлял, что «зона безопасности» в Сирии, которую планируется создать совместными усилиями двух стран, должна простираться от границы Турции на 30-40 км вглубь сирийской территории.